گرامیداشت نودویکمین سالگرد تولد خالق «صد سال تنهایی» در گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، اگر مارکز زنده بود امروز نودویک ساله می‌شد.

نویسنده مشهور آمریکایی لاتین که به عنوان گابو شناخته می‌شد، امروز در لوگوی گوگل که به عنوان «دودل» شناخته می‌شود، جای گرفته است.

این نویسنده که به عنوان بزرگ‌ترین نویسنده کلمبیایی و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین شناخته می‌شود با رآلیسم جادویی خود، جهان داستانی جدیدی را در برابر مخاطبانش قرار داد.

خود وی همیشه می‌گفت تحت تاثیر تاریخ آمریکای لاتین دست به این آفرینش‌های ادبی می‌زند.

وی در سخنرانی دریافت جایزه ادبی نوبل در سال ۱۹۸۲ گفته بود: ما مجبور بوده‌ایم بیشتر سوال و کمتر تخیل داشته باشیم، برای ما مشکل حیاتی‌مان نبود معانی متداول برای ترجمه زندگی‌مان به نحوی باورپذیر بوده است.

مارکز ۶ مارس ۱۹۲۷ در آراکاتاکا متولد شد و در کنار پدربزرگ ‌و مادربزرگش رشد کرد. وی قصه‌گویی را از پدربزرگش یاد گرفت که از قهرمانان جنگ‌ هزار روزه بود. وی در عین حال در سبک داستان‌سرایی‌اش از باورهای ماورایی مادربزرگش نیز الهام گرفته که به ارواح، علامت‌ها و عبارت‌های خاص باور داشت.

وی خیلی زود علاقه‌اش را به نویسندگی ابراز کرد و به تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری روی آورد و در دانشگاه کلمبیا در بوگوتا به تحصیل پرداخت، اما خیلی زود دانشگاه را رها کرد تا در عمل یک روزنامه نگار باشد.

بعد از یک دهه کار کردن به عنوان گزارشگر، ستون نویس و گزارشگر خارجی و دبیری سرویس‌های مختلف، مارکز با خانواده‌اش به مکزیکو سیتی رفت و به عنوان رمان‌نویس شروع به کار کرد. او سال ۱۹۶۷ «صد سال تنهایی» را منتشر کرد که او را درعرصه‌های جهانی شناساند. این کتاب با تمرکز بر رآلیسم جادویی یکی از برترین آثار ادبی قرن بیستم شد و ادبیات این سده را معنی دیگری بخشید.

این نویسنده بیش از ۲۵ عنوان کتاب نوشته که شامل رمان، کتاب‌های غیرداستانی، مجموعه داستان کوتاه و فیلمنامه می‌شود.

مارکز همواره در عرصه سیاسی نیز فعال بود و دوستی نزدیکی با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا داشت و با چهره‌های دست راستی مثل آگوستو پینوشته در شیلی مخالفت می‌کرد.

امروز گوگل در لوگوی خود با تصور کردن جنگلی خیال‌انگیز، شهر جادویی ماکوندو که داستان «صد سال تنهایی» در دل آن واقع شده را تصویر کرده است.

مارکز که مدتی از بیماری دمانس رنج می‌برد سال ۲۰۱۴ و در ۸۷ سالگی در خانه‌اش در مکزیک درگذشت.