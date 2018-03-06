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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

اقدام فوق‎العاده فیورنتینا

دستمزد «آستوری» تا پایان قرارداد به خانواده‎اش داده می‎شود

دستمزد «آستوری» تا پایان قرارداد به خانواده‎اش داده می‎شود

فیورنتینا قرار است دستمزد کاپیتانش که چند روز پیش درگذشت را تا پایان قرارداد به همسر و فرزند این بازیکن پرداخت کند. قرارداد او قرار بوده به تازگی تمدید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فیورنتینا درصدد است باقی‌مانده حقوق‎های کاپیتان فقیدش، داویده آستوری را تا پایان مدت زمان قرارداد به همسر و دخترش بپردازد. این خبر روز گذشته توسط پرزیدنت جیوانی مالاگو تائید شد.

آستوری چندی پیش در سن ۳۱ سالگی در هتل تیمش و وقتی خواب بود از دنیا رفت. قرار بود او به همراه تیم مقابل اودینزه به میدان برود که این فرصت را پیدا نکرد.

او برای تمدید قرارداد با باشگاه توافق کرده بوده است و با وجود این که هنوز قراردادش را به طور رسمی امضا نکرده بوده، قرار است دستمزد آن قرارداد به حساب همسر و دخترش واریز شود.

آستوری همسری به نام فرانچسکا و دختری دوساله به نام ویتوریا دارد. دستمزدش ۱.۳ میلیون یورو در سال بوده است.

کد مطلب 4244818

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