وزارت کار مکلف به ایجاد وحدت رویه برای بازنشستگی روستاییان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحیه جدید این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد جهت اعمال وحدت رویه در بازنشستگی روستاییان و عشایر با بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

به گزارش مهر، پیش از این و در مصوبه قبلی مجلس، صندوق بیمه روستاییان و عشایر کلیه روستاییانی را که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن ۶۰ سالگی رسیده‌اند، بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به آنها مستمری پرداخت کند.

شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده بود.