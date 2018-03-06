وزارت کار مکلف به ایجاد وحدت رویه برای بازنشستگی روستاییان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحیه جدید این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد جهت اعمال وحدت رویه در بازنشستگی روستاییان و عشایر با بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
به گزارش مهر، پیش از این و در مصوبه قبلی مجلس، صندوق بیمه روستاییان و عشایر کلیه روستاییانی را که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن ۶۰ سالگی رسیدهاند، بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کردهاند، به آنها مستمری پرداخت کند.
شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل ماهیت غیربودجهای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده بود.
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