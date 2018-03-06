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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

با اصلاح یک بند از لایحه بودجه ۹۷؛

وزارت کار مکلف به ایجاد وحدت رویه برای بازنشستگی روستاییان شد

وزارت کار مکلف به ایجاد وحدت رویه برای بازنشستگی روستاییان شد

مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تا نسبت به اعمال وحدت رویه در بازنشستگی روستاییان و عشایر با سایر بازنشستگان اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحیه جدید این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد جهت اعمال وحدت رویه در بازنشستگی روستاییان و عشایر با بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

به گزارش مهر، پیش از این و در مصوبه قبلی مجلس، صندوق بیمه روستاییان و عشایر کلیه روستاییانی را که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن ۶۰ سالگی رسیده‌اند، بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به آنها مستمری پرداخت کند.

 شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده بود.

کد مطلب 4244823

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