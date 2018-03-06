اولین کلین شیت و امتیاز تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که فصل خوبی را در لیگ برتر سپری نمی‌کند، در لیگ قهرمانان آسیا هم حال و روز چندان خوشی ندارد و تا به اینجای کار ضعیف‌ترین نماینده کشورمان در این مسابقات بوده است.

شاگردان ساغلام هر دو بازی اول خود را با شکست پشت سر گذاشته بودند تا تنها تیم ایرانی حاضر در این مسابقات باشند که هیچ امتیازی کسب نکرده‌اند اما آنها سرانجام در روز سوم مسابقات موفق شدند مقابل الجزیره با ثبت اولین کلین شیت آسیایی، نخستین امتیاز آسیایی این فصل خود را هم بگیرند.

تراکتورسازی در دیداری که شب گذشته مقابل الجزیره برگزارکردند، با نتیجه صفر - صفر متوقف شد تا در پایان روز سوم با یک امتیاز در رده چهارم گروه اول این مسابقات قرار داشته باشد. نکته قابل توجه این است که تراکتورسازی در پایان مرحله رفت مسابقات هنوز موفق به گلزنی نشده است.