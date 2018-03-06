نامزدهای بهترین مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای بخش مسابقات تلویزیونی چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم که آیین اختتامیه آن روز پنجشنبه ۱۷ اسفند در مرکز همایش های صداوسیما برگزار می شود، اعلام شد.

بهترین مسابقه میدانی:

ضد گلوله: خانه مستند انقلاب اسلامی (شبکه مستند)

ناهار فامیلی: بلال الفت (شبکه افق)

فرمانده ۳: مهدی مطهر(شبکه افق)

تیپ مخصوص: مجید بهرامی مقدم (شبکه یک)

بهترین کارگردانی مسابقه میدانی

فرمانده ۳:حسام اسلامی، مجید عزیزی و مهدی جبین شناس (شبکه افق)

تیپ مخصوص: مجید بهرامی مقدم (شبکه یک)

ضد گلوله: مهدی ماهان و مجید عزیزی (شبکه مستند)

آقای آتش نشان: افشین لیاقت و مصطفی امامی (شبکه پنج)

بهترین مسابقه استودیویی

جادوی صدا: حسین حسین خانی (شبکه سه)

کودک شو: ابوذر پورمحمدی و رضا نصیری شهرضایی (شبکه نسیم)

هوش برتر: پیمان پورمقیمی(شبکه نسیم)

بهترین کارگردانی مسابقه استودیویی

مسابقه فامیلی: فربد فردرو (شبکه پنج)

کودک شو: رضا مهرانفر (شبکه نسیم)

دستپخت: سید وحید حسینی (شبکه یک)

برترین اجرا

«دستپخت های خودمانی» و «این خانواده»: حسین رفیعی (شبکه دو)

مسابقه فامیلی و چهار، سه، دو، یک: جواد مولانیا (شبکه پنج شبکه چهار)

جادوی صدا و هوش برتر: افشین زی نوری (شبکه سه و شبکه نسیم)

اسرا و بشارت: سید وحید مرتضوی (شبکه قرآن)

بهترین طراحی صحنه و دکور

کودک شو: پیمان قانع (شبکه نسیم)

مسابقه فامیلی: مجید بیات و مرتضی شجاعی (شبکه پنج)

هوش برتر: مهدی هاشمی (شبکه نسیم)