به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، مقام‌های قضائی آرژانتین می‌گویند روند دادگاهی «کریستینا کرشنر» رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور به اتهام «تبانی با ایران» در پیوند با جریان بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس‌آیرس، آغاز می‌شود.

در همین رابطه یک قاضی آرژانتینی روز گذشته اعلام کرد کریستینا کرشنر فرناندز و ۱۱ تن از مقام‌های ارشد دولت او، در دادگاه همگانی محاکمه خواهند شد.

انفجار مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، دست کم ۸۵ کشته بر جای گذاشت. هرگز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما صهیونیست ها، ایران را عامل آن می دانند و در سال های گذشته اقدامات زیادی برای محکوم کردن در این پرونده انجام داده اند.

ادعا شده است که فرناندز که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری آرژانتین بود، متهم است برای «مخفی نگه داشتن» رابطه ایران با جریان بمب‌گذاری در سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس آیرس، موسوم به آمیا، با جمهوری اسلامی تبانی کرده‌است.

کریستینا کرشنر فرناندز این اتهامات را «حرف پوچ» توصیف و رد کرده‌است.

قاضی کلادیو بونادیو در پایان سال گذشته میلادی خواستار آن شد که مصونیت قضائی خانم کرشنر فرناندز برچیده شود. او در حال حاضر سناتور است. با این وجود قانونگذاران، این درخواست قاضی را اجابت نکرده‌اند و در نتیجه بازداشت فرناندز از نظر قانونی ممکن نیست، اما محاکمه او در دادگاه نیازی به رفع مصونیت ندارد.