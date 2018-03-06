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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

به منظور حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه؛

سفیر «جمهوری کره» با دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران دیدار کرد

سفیر «جمهوری کره» با دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران دیدار کرد

به منظور حمایت از عملیات امداد رسانی به حادثه دیدگان زلزله ی کرمانشاه، سفیر جمهوری کره «کیم سئونگهو» با دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حمایت از عملیات امداد رسانی به حادثه دیدگان زلزله ی کرمانشاه که با تلاش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است، دولت جمهوری کره مبلغ ۳۰۰ هزار دلار (شامل ۲۰۰ هزار دلار پول نقد و معادل ۱۰۰ هزار دلار تجهیزات گرمایشی) را در اختیار امداد رسانان قرار داد.

در همین راستا سفیر جمهوری کره «کیم سئونگهو» در دیداری که در تاریخ ۱۴ اسفند با محمود محمدی نسب، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران داشت، گواهی اهدای این کمک را به ایشان تقدیم کرد.

جمهوری کره مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران به خاطر از دست دادن جان و مال انبوهی از هموطنانشان در حادثه ی زلزله کرمانشاه، ابراز میدارد وهمچنین برای از دست رفتگان و همه ی آنانی که به نوعی از این اتفاق ضربه ای دیده اند، دعای خیر می کند.

امیدواریم تلاش های جاری به منظور  بهتر کردن شرایط  با موفقیت انجام شده و بازماندگان بزودی بهبودی کامل پیدا کنند.

کد مطلب 4245222
محمد مهدی ملکی

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