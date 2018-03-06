به گزارش خبرنگار مهر، لورینتو ریکامپ عصر سه شنبه پس از شکست تیمش در برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان در نشست خبری پس از این بازی پیرامون آن اظهار داشت: بازی دیدنی و خوبی را از هر دو تیم شاهد بود بودیم و تیم حریف بازی خوبی را ارائه داد و تفاوت ما و ذوب‌آهن در این بود که تیم ذوب‌آهن قدر لحظات را می‌دانست ولی ما در ضربات آخر دقت کافی را نداشتیم.

وی درباره بازی آینده این تیم افزود: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا در بازی آینده که ما میزبان ذوب‌آهن خواهیم بود، تیم پیروز باشیم و تمام کاری که در صدد انجام آن هستیم، این خواهد بود.

سرمربی الوحده به شرایط و فرصت‌های این دیدار اشاره کرد و ادامه داد: ذوب‌آهن در شرایطی به مصاف ما آمد که میزبان بازی بود اما ما نیز موقعیت‌های خوبی داشتیم و در یک بازه زمانی می‌توانستیم بازی را به تساوی بکشیم اما قدر لحظات خود را ندانستیم و از سویی با توجه به فشردگی بازی‌های ما، فشار زیادی نیز متوجه تیم ماست ولی همچنان به آینده امیدواریم.

وی با بیان این که تفاوت‌ها را نحوه استفاده از موقعیت‌ها رقم زد، افزود: دروازه‌بان جوان و با استعداد تیم ما یکی از بهترین دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ امارات و ملی‌پوش این کشور است و هر دو تیم قدرتمند ظاهر شدند.