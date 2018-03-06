به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دارالقرآن کشور با حضور در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب به بررسی وضعیت موسسات قرآنی آسیب دیده پرداخت.

آخرین وضعیت بازسازی موسسات قرآنی شهرستان زلزله زده سرپل‌ذهاب در نشست با رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور و مسئولان شهرستان بررسی شد.

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور بیان کرد: ۷موسسه قرآنی و ۸۰ خانه قرآنی در سرپل ذهاب فعالیت دارند.

وی افزود: ما این آمادگی لازم را داریم و اعتباری نیز مصوب کردیم تا به توسعه برنامه های قرآنی در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب کمک شود.