دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت الله جنتی در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به وظیفه خطیر و مهم مجلس در خصوص نظارت افزود: مجلس شورای اسلامی دارای قدرت و اختیارات فراوانی است که میتواند بر عملکرد دستگاههای دولتی نظارت داشته باشد و جلوی تخلفات را بگیرد و نمایندگان مجلس باید این وظیفه مهم نظارت را جدی بگیرند.
دبیر شورای نگهبان در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید تصدیگری خود را در کارهای اقتصادی کم کند تا مردم در بخش خصوصی با حضور فعال و سرمایهگذاری به اقتصاد کشور کمک کنند.
آیتالله جنتی ضمن اشاره به بحران کمبود آب که از دغدغههای مردم است، بیان کرد: درصد بالایی از آب در بخش کشاورزی هرز میرود که باید مسئولان به فکر اصلاح سیستم آبیاری در بخش کشاورزی باشند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به وضع اشتغال در سطح جامعه گفت: متأسفانه سرمایههای مردم به جای اینکه در بخش خصوصی سرمایهگذاری شود، به علت وجود مشکلات در بخش سرمایهگذاری خصوصی، در بانکها سپردهگذاری میشود و از سود سرمایه خود استفاده میکنند که در این زمینه وضع بانکها نگرانکننده است.
آیتالله جنتی تصریح کرد: دولت باید تصدیگری خود را در کارهای اقتصادی کم کند تا مردم در بخش خصوصی با حضور فعال و سرمایهگذاری به اقتصاد کشور کمک کنند اما با سیاستهای غلط اقتصادی به جای اینکه پولها در اشتغال و تولید سرمایهگذاری شود به سمت سپردهگذاری در بانکها و دریافت سود میرود.
دبیر شورای نگهبان ضمن اشاره به مسأله مطرح شده از سوی نمایندگان حاضر در این جلسه در خصوص اصلاح قانون انتخابات افزود: در این مورد دست نمایندگان باز است و از جهات مختلف که مجلس مصلحت میبیند میتواند قانون انتخابات را اصلاح و تصویب کند و شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی اعلامنظر میکند.
آیت الله جنتی در خصوص نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: از لحاظ قانونی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و امکان قانونی و عملی برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود ندارد.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا علاوه بر بازوی مشورتی شهردار بر کار وی نظارت میکنند اما اکنون شاهد عزل و نصب شهردار از سوی این شوراها هستیم که مربوط به امور اجرایی است.
آیت الله جنتی در خصوص لایحه بودجه گفت: از نمایندگان مجلس که درباره اعتبارات عمرانی دغدغه دارند میخواهم در ردیفهای لایحه بودجه دقت بیشتر داشته باشند و ضمن جلوگیری از هزینهکردهای بیجا، اعتبارات بیشتری به بخشهای عمرانی اختصاص یابد.
اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در ابتدای این دیدار پس از ارائه گزارشی از سوی رئیس این کمیسیون، نقطهنظرات و دغدغههای خود را ارائه کردند.
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