به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از حذف از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و شکست در دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم فوتبال رئال مادرید، ناصر الخلیفی، مالک ثروتمند پاریسن ژرمن درباره تیمش اظهار نظر کرد.
این تیم در بازی رفت ۳ بر یک شکست خورد و در بازی برگشت ۲ بر یک. با این نتایج یک رویای اروپایی دیگر این تیم بر باد رفت، آن هم با وجود میلیونهای دیگر که برای موفقیت خرج کرده بود.
الخلیفی بعد از بازی گفت: ناکامی بزرگی برای پاریس بود. هم برای باشگاه، هم بازیکنان و هم هواداران. باید خودمان را آرام کنیم و به این فکر کنیم که باید چه کنیم تا تیم پیشرفت کند. بردن لیگ قهرمانان پروسه کندی است. نمیتوانید یک شبه به آن برسید. اما ما در مسیر درست قرار داریم.
او در پاسخ به سوال درباره آینده اونای امری، سرمربی تیم هم گفت: امروز بهترین زمان برای صحبت درباره تغییرات نیست. ما به بازیکنانمان ایمان داریم. به تلاش و کار کردن ادامه خواهیم داد. امروز برای هوادارانمان ناراحتیم، آنها حمایت زیادی از ما کردند.
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