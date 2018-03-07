به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از حذف از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و شکست در دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم فوتبال رئال مادرید، ناصر الخلیفی، مالک ثروتمند پاری‎سن ژرمن درباره تیمش اظهار نظر کرد.

این تیم در بازی رفت ۳ بر یک شکست خورد و در بازی برگشت ۲ بر یک. با این نتایج یک رویای اروپایی دیگر این تیم بر باد رفت، آن هم با وجود میلیون‌های دیگر که برای موفقیت خرج کرده بود.

الخلیفی بعد از بازی گفت: ناکامی بزرگی برای پاریس بود. هم برای باشگاه، هم بازیکنان و هم هواداران. باید خودمان را آرام کنیم و به این فکر کنیم که باید چه کنیم تا تیم پیشرفت کند. بردن لیگ قهرمانان پروسه کندی است. نمی‏توانید یک شبه به آن برسید. اما ما در مسیر درست قرار داریم.

او در پاسخ به سوال درباره آینده اونای امری، سرمربی تیم هم گفت: امروز بهترین زمان برای صحبت درباره تغییرات نیست. ما به بازیکنانمان ایمان داریم. به تلاش و کار کردن ادامه خواهیم داد. امروز برای هوادارانمان ناراحتیم، آن‌ها حمایت زیادی از ما کردند.