اجلاس بین المللی «زن، صلح و امنیت» امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده در روز گذشته، گفت: این ستاد فرابخشی و فراقوه ای است. شاخص های عدالت جنسیتی در جلسه دیروز بررسی شد که این شاخص ها ملاک عمل و برنامه برای تغییر در وضعیت زنان و خانواده خواهد بود.

وی افزود: مصوبه ای برای هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج داشتیم و در جلسه امروز هیات دولت نیز گزارشی از وضعیت زنان ارائه شد.

ابتکار با بیان اینکه مطالعه ای را معاونت زنان در حوزه ارزش گذاری کار زنان انجام داده است، خاطرنشان کرد: این مطالعه نشان می دهد که ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی ما کار زنان است.

وی افزود: گزارشی نیز از انتصابات مدیران زن در دولت تدبیر و امید ارائه شد که نشان می دهد طی شش ماه گذشته ۷ معاون وزیر و ۴۶ مدیرکل زن منصوب شده اند که روند قابل قبولی است.

ابتکار تاکید کرد: اخیرا مکاتبه ای با استانداران صورت گرفته تا رئیس جمهور سهم ۳۰ درصدی زنان در پست های مدیریی تسریع شود.

وی با بیان اینکه موضوع مهم دیگری که دنبال می کنیم، گفتگوی ملی خانواده است، اظهار داشت: این طرح در ۱۱ استان کلید خورده و هدف آن بهبود شرایط خانواده ایرانی است. تاب آوری خانواده ایرانی در برابر آسیب ها و شکوفایی خانواده موضوع مهمی است که در این طرح دنبال می شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پایان از برگزاری اجلاس بین المللی زن، صلح و امنیت خبر داد و گفت: این اجلاس که با همکاری وزارت امور خارجه برگزار شده است، به نقش زن در امنیت می پردازد و نشست های کارشناسی آن از امروز آغاز شده است.