وجهه صنعتی قم تقویت شود/ پمپاژ ناامیدی در کشور طبیعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه فاز ۴ طرح توسعه گروه بین المللی کارخانجات آذرخش ضمن تبریک به مدیران و کارگران این موسسه اظهار داشت: امروز در ایران با توجه به شرایطی که وجود دارد چنین تولیداتی ثمربخش است زیرا سبب اشتغال‌زایی و اثرگذاری مفید در بخش صادرات می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس تلاش کردیم تا در بعد تولید ساز وکاری طراحی شود که تأثیر عملی داشته باشد، بیان کرد: در زمینه صادرات نیز مشوق‌های پایداری در نظر گرفته شده که باید فقط در این زمینه مصرف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر امسال نتیجه این ساز و کار را به خوبی مشاهده کنیم در این زمینه می‌توان شاهد تقویت و توسعه بود.

اشتغال‌زایی افراد تحصیلکرده در سایه حمایت از صنایع صادراتی

وی با اشاره به اهمیت صادرات فرش استان قم، ادامه داد: صنعت فرش تا صادر نشود رشد نخواهد کرد، همچنین لازم است از صنایع صادراتی کشور حمایت شود در غیر این صورت همچنان به نفت متصل خواهیم ماند. همچنین باید توجه داشت که حمایت از صنایع صادراتی سبب می‌شود تا کارآفرینان این بخش با علاقه بیشتری بتوانند شرایط اشتغال زایی افراد تحصیلکرده را مهیا کنند.

لاریجانی با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت این گروه در حوزه تولید و صادرات خوب بوده است، گفت: بنا به اظهارات مدیران این گروه خیلی از بانک‌ها پول نگرفته‌اند و چندی پیش نیز که یک واحد دیگر در قم افتتاح شد مبلغی را از بانک‌ها نگرفته بودند که شاید یکی از دلایل موفقیت آن‌ها همین موضوع باشد البته بانک‌ها باید مصمم باشند که از تولید حمایت کنند.

بررسی طرحی در مجلس برای تسهیل حمایت بانک‌ها از تولیدات داخلی

وی با بیان اینکه اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بر اساس آن بانک‌ها به راحتی می‌توانند با مشوق‌هایی که دارند از تولیدات داخلی حمایت کنند، اظهار داشت: اراده مدیران باید حمایت از تولید باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیراً در مجلس جهت بررسی معوقات صنایع به بانک‌ها، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده و مشغول به کار است که گزارش‌های خوبی را نیز ارائه کرده است، بیان کرد: بر اساس این طرح کارگروهی در استان‌ها به ریاست استاندار و با حضور اتاق بازرگانی و اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود که واحدهای صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و منابعی که باید تخصیص یابد را تعیین می‌کنند و اگر بانک‌ها در این زمینه تخلف کنند کارگروه بانک مرکزی که در استان‌ها فعالیت می‌کند در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وی با بیان اینکه اخیراً مشاهده می‌شود که در رادیو و تلویزیون رویکرد مثبتی نسبت به تولید دنبال می‌شود و از کارآفرینان نیز تجدید به عمل می‌آید که این کار را تحسین می‌کنم، افزود: در ایران نمونه‌های کارآفرین زیادی وجود دارد و صدا و سیما نیز می‌تواند آن‌ها را معرفی کند.

لاریجانی ادامه داد: راه‌اندازی شبکه تلویزیونی ایران کالا نیز اقدام خوبی است و همه رسانه‌ها باید از کارآفرینان حمایت کنند زیرا این یک وظیفه ملی است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله کشور مسائل اقتصادی است و در مسائل اقتصادی نیز موضوعاتی مانند تولید و صادرات بسیار دارای اهمیت است، گفت: این موضوعات سبب ایجاد اشتغال می‌شود البته مسائلی مانند موضوعات فرهنگی، سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی نیز در کشور وجود دارد ولی همیشه باید به نقطه اصلی توجه کرد و نباید اذهان را از موضوع اصلی متفرق کرد که در این زمینه رسانه‌ها و سیاستمداران باید اذهان را بر مسئله اصلی متمرکز کنند و اگر تولید و صادرات فعال نشود بقیه مسائل تبدیل به شعار خواهد شد.

نقل قول رئیس مجلس از شهید مطهری

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید مطهری در یکی از کتاب‌هایشان فرمایشی را مطرح می‌کند که این سخن باید در اتاق مسئولان به عنوان تابلو نوشته شده و نصب شود، گفت: شهید مطهری معتقد بودند یک کشور هرچقدر هم آرمان‌های متعالی داشته باشد اگر اقتصاد سالم نداشته باشد به آن آرمان‌ها نمی‌رسد.

وی افزود: گرفتاری ما این است که آرمان‌ها خوب است و در خیلی از عرصه‌ها نیز فعال بوده و عزت کشور را حفظ کرده ولی بخش اقتصادی لنگی دارد که تأثیرگذار نیز بوده است و لازم است این لنگی را شناخت و از حواشی پرهیز کرد زیرا منجر به پمپاژ ناامیدی می‌شود.

لاریجانی ادامه داد: قبول دارم که مقررات زاید در کشور کم نیست ولی اگر کسی مصمم باشد می‌تواند کار کند.

نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه پمپاژ ناامیدی در کشور طبیعی نیست و همه باید به پیشرفت کشور کمک کنیم، گفت: وجهه صنعتی استان قم باید مستمراً تقویت شود و همواره پایش شود که چقدر کارخانه و صنعت در استان قم راه‌اندازی شده است.