زندگی کوثر خلقت عالی ترین سبک سعادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رحیم توکل با بیان اینکه مولود سال پنجم بعثت، شعاع انوار الهی خود را در بستر زمان و مکان، ارزانی همه بشریت و مجموعه خلقت قرار داد تا حجت خداوند مهربان بر همگان به اتمام و اکمال رسد اظهارداشت: کوثر خلقت که لحظه لحظه زندگی درس‌آموز او می‌تواند عالی‌ترین سبک سعادت و تعالی باشد، بهترین الگویی است که خالق حکیم به مخلوقات خود عنایت فرمود تا با پیروی از او به اعلا درجه ی تکامل دست یابند.

وی افزود: او که بهترین فرزند برای والدین، همراه ‌ترین همسر برای امام و موفق‌ترین مادر برای فرزندان خود بود، دارای آنچنان جایگاهی است که از دامن مطهر خود، یازده امام معصوم صلوات‌الله علیهم اجمعین را به بشریت ارائه داد تا انسان‌ها به سعادت حقیقی دوسرا دست یابند.

آیت الله توکل ادامه داد: حضرت زهرای مرضیه سلام‌الله علیها، چشمه همیشه جوشانی است که خورشید با طراوت وجود او، معنابخش زندگی و حیات بشری است.

وی میلاد کوثر آفرینش، تجلی عشق به عفاف و پاکی‌ها، تبلور وفا و فداکاری در راه ولایت و امامت، حضرت زهرای بتول سلام‌الله علیها که روز زن، تجلیل و تکریم از مادر و همچنین میلاد با سعادت فرزند شایسته آن بانوی برجسته، معمار کبیر انقلاب، حضرت روح الله است، را تبریک گفت.