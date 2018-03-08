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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث رفسنجان خبر داد:

درگذشت ۳ نفر به علت واژگونی پژو

درگذشت ۳ نفر به علت واژگونی پژو

رفسنجان – رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان گفت: واژگونی سواری پژو حامل مسافران افغان ۱۱ کشته و زخمی بر جا گذاشت.

سید محسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت یک و ۵۷ دقیقه بامداد امروز پنجشنبه در محور کرمان به رفسنجان روبروی سیمان ممتازان؛ واژگونی سواری پژو حامل مسافران افغان سه کشته و هشت مجروح بر جا گذاشت.

وی افزود: مجروحان این حادثه توسط آمبولانس پایگاه کبوتر اورژانس ۱۱۵ رفسنجان و دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ کرمان به بیمارستانهای رفسنجان وکرمان اعزام شدند.

مرتضوی تصریح کرد: با توجه در پیش بودن ایام نوروز و در پیش بودن مسافرت های نوروزی و افزایش تردد در جاده ای برون شهری و از سویی حرکت مخاطره آمیز سواری های حامل مسافران افغان درجاده ها می طلبد مسئولان مربوطه نسبت به جلوگیری از تردد خوروهای مذکور اقدام کنند.

کد مطلب 4246692

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