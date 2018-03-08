دشمنان به دنبال تغییر ذائقه مردم به سمت فرهنگ غرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی بعدازظهر پنجشنبه در ششمین یادواره سرداران و شهدای نودهک نکا با بزرگداشت نام و یاد شهدا گفت: شهدای ما باخدا شناسی و دشمنشناسی درست راه خود را انتخاب کردند و در مسیر تعالی گام برداشتند.
وی گفت: دشمن بزرگ ما آمریکا و فتنهگرانی هستند که از مقابله با نظام دست برنمیدارند و امروز هم در موقعیتی قرارگرفتهایم که باید با شناخت دوست و دشمن برای تعالی اسلام و انقلاب تلاش کنیم.
وحیدی بابیان اینکه دشمن ماکسی است که امروز با تمام ترفندها و ایدهها به دنبال آن است که توان نظامی ما را محدود کند؛ یادآور شد: دشمن تلاش دارد تا انرژی هستهای در کشور ما محدود شود اما خود به دنبال سلاح هستهای است.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان ما با اسلام و اهلبیت(ع) دشمن هستند و به همین جهت جنگهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی علیه ما به راه انداختند و آمریکا دشمن اصلی ما است و همواره شیطان بزرگ است و اگر این دشمنان بر جامعه ما حاکم شوند؛ بر هیچ عهد و پیمانی باقی نیستند.
وزیر دفاع در دولت نهم گفت: دشمن به دنبال تغییر میل و ذائقه مردم ما از اسلامگرایی و توجه به فرهنگ شهید و شهادت به سمت فرهنگ غربی است و ترویج و توسعه فضای آلوده مجازی برای همین مسئله است که باید آگاه باشیم.
وحیدی افزود: همه ما باید بصیرت و آگاهی را سرلوحه کار خود قرار داده و با اطاعت از رهبری در راستای ارزشها گام برداریم.
وی گفت: فضای مجازی آغشته از بیماری و سم است که به جوانان ما خورانده میشود و دشمن با این فضاها به فکر تغییر ملت ما است و باید مسئولان برای این مسائل فکر کنند از غارت فرهنگی جلوگیری کنند.
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