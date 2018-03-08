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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

وزیر نیرو خبر داد:

افزایش ۲ برابری تولید انرژی های تجدید پذیر در سال آینده

افزایش ۲ برابری تولید انرژی های تجدید پذیر در سال آینده

جهرم- وزیر نیرو گفت: نزدیک به ۵۰۵ مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور به بهره‌ برداری رسیده و سال آینده این مقدار به ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پنجشنبه در آئین بهره ‌برداری از پست برق نیروگاه جهرم گفت: انرژی ‌های تجدیدپذیر به‌عنوان معیشت جایگزین برای نقاط کم آب یا بی‌آب به شمار می‌ رود و می‌ تواند منبع درآمدی برای اشتغال افرادی باشد که اشتغال آنها مرتبط با آب بوده است.

وی با بیان اینکه توجه به انرژی ‌های تجدیدپذیر و انرژی ‌های خورشیدی را از برنامه‌های دولت است، افزود: نزدیک به ۵۰۵ مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور به بهره‌ برداری رسیده و سال آینده این مقدار به ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.

 وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ طرح بزرگ عمرانی در بخش‌های آب و برق در استان فارس بیان کرد: از محل این طرح‌ها که اعتباری افزون‌بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را به خود  اختصاص داده جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر در استان فارس از آب سالم و سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و برق مطمئن و پایداربهره مند می‌شوند.

اردکانیان ادامه داد: تلاش داریم که در طول دوره دولت دوازدهم ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به ۴ هزار مگاوات برسد.

وی با اشاره به راه اندازی پست ۴۰۰ کیلووات جهرم گفت: این پست با اعتباری  افزون بر ۳۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که در اثر آن  نیروگاه جهرم به شبکه سراسری از طریق خطوط ۴۰۰ کیلو ولت وصل می‌شود.

کد مطلب 4246924

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