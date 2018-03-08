افزایش ۲ برابری تولید انرژی های تجدید پذیر در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پنجشنبه در آئین بهره ‌برداری از پست برق نیروگاه جهرم گفت: انرژی ‌های تجدیدپذیر به‌عنوان معیشت جایگزین برای نقاط کم آب یا بی‌آب به شمار می‌ رود و می‌ تواند منبع درآمدی برای اشتغال افرادی باشد که اشتغال آنها مرتبط با آب بوده است.

وی با بیان اینکه توجه به انرژی ‌های تجدیدپذیر و انرژی ‌های خورشیدی را از برنامه‌های دولت است، افزود: نزدیک به ۵۰۵ مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور به بهره‌ برداری رسیده و سال آینده این مقدار به ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ طرح بزرگ عمرانی در بخش‌های آب و برق در استان فارس بیان کرد: از محل این طرح‌ها که اعتباری افزون‌بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر در استان فارس از آب سالم و سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و برق مطمئن و پایداربهره مند می‌شوند.

اردکانیان ادامه داد: تلاش داریم که در طول دوره دولت دوازدهم ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به ۴ هزار مگاوات برسد.

وی با اشاره به راه اندازی پست ۴۰۰ کیلووات جهرم گفت: این پست با اعتباری افزون بر ۳۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که در اثر آن نیروگاه جهرم به شبکه سراسری از طریق خطوط ۴۰۰ کیلو ولت وصل می‌شود.