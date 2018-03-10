تعداد داوطلبان کنکور ۹۷ از مرز یک میلیون نفر گذشت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله اول ثبت نام در کنکور ۹۷ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در کدرشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از اول بهمن ۹۶ از طریق سایت سنجش آغاز شد و با درنظر گرفتن مهلت تمدید شده ۱۶ بهمن ۹۶ پایان پذیرفت.

وی افزود: در مرحله اول ثبت نام تعداد ۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر متقاضی شدند.

توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی تعیین شده اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند در روزهای ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

وی گفت: این ثبت نام کنندگان می توانستند در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و مندرجات اطلاعیه منتشر شده که در ۱۴ بهمن ماه ۹۶ منتشر شده بود، نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کرده و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت مقرر به هر دلیل موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۷ نشده بودند نیز ترتیبی اتخاذ شد که از یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶ تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ بتوانند با خرید کارت اعتباری در آزمون ثبت نام کنند.

وی یادآور شد: بر اساس آمار اولیه تعداد ۶۰ هزار و ۲۷۵ داوطلب در مرحله دوم ثبت نام، در آزمون سراسری سال ۹۷ ثبت نام کردند.

توکلی تاکید کرد: با توجه به تعداد ثبت نام کننده در مرحله اول (۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر) و مرحله دوم (۶۰ هزار و ۲۷۵ نفر) در مجموع تعداد یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۶۰ نفر در کنکور ۹۷ ثبت نام کردند که این تعداد نسبت به آمار ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۲۷ هزار و یک نفر بیشتر است.

آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.