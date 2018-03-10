به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق برنامه برانکو ایوانکوویچ، هر چهار جلسه تمرین پرسپولیس در امارات از ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت تهران برگزار می‌شود. سه جلسه تمرین اول که از دیروز جمعه آغاز شد در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی خواهد بود و تمرین آخر طبق مقررات در زمین محل برگزاری مسابقه انجام می‌شود.

سرخپوشان می‌توانند درست در ساعت برگزاری مسابقه تمرین داشته باشند ولی همان ساعت ۱۸ به وقت محلی به عنوان ساعت برگزاری آخرین تمرین اعلام شده است.

بازیکنان هر روز ساعت ۹:۳۰ دقیقه باید برای صرف صبحانه حاضر باشند. ساعت ناهار غیر از فردا یکشنبه که در ساعت ۱۴ خواهد بود، برای ساعت ۱۳ در نظر گرفته شده است. شام در ساعت ۲۰ سرو می‌شود و بازیکنان باید از ساعت ۲۳ در اتاق‌های خود باشند.

برانکو ایوانکوویچ که از روز جمعه بازیکنان را به اردو برده است، فردا یکشنبه برای ۳ ساعت به بازیکنان آزاد باش داده است. سرخپوشان از ساعت ۱۰ الی ۱۳ می‌توانند برای خرید و گشت و گذار از اردو خارج شوند و باید در موعد مقرر به اردو بازگردند.

برای روز بازی در ساعت ۱۱ تمرین سبکی انجام خواهد شد. بازیکنان ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه میان وعده خواهند داشت و حرکت به سمت استادیوم در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت محلی خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس باید از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه در ورزشگاه زعبیل دبی حاضر باشد و مسیر شش و نیم کیلومتری باشگاه ایرانیان تا ورزشگاه نیز حداکثر در ۱۵ دقیقه طی می‌شود.

ورزشگاه زعبیل که ورزشگاه اختصاصی و در اختیار الوصل برای انجام بازی‌هایش است، در منطقه زعبیل غربی قرار دارد و بازی به وقت تهران در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه روز سه‌شنبه و به وقت امارات در ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه انجام خواهد شد.

کاروان سرخپوشان پس از بازی، یک روز بیشتر در دبی خواهند بود و پرواز بازگشت برای ساعت ۲۰ این روز در نظر گرفته شده است.

البته تمرینات پرسپولیس از چهارشنبه تا جمعه تعطیل خواهد بود و این احتمال وجود دارد بعضی بازیکنان با هماهنگی باشگاه، بیشتر در امارات بمانند. اعضای خارجی کادر فنی نیز از امارات راهی کشورهای خود می‌شوند تا دوم فروردین برای تمرینات باز گردند. البته پرسپولیس در روزهای ۲۶ تا ۲۸ اسفند با هدایت کریم باقری تمرین خواهند داشت.

ملی‌پوشان هم بامداد چهارشنبه با پرواز جداگانه‌ای از دبی به تهران می‌آیند تا در برنامه تیم ملی شرکت کنند.

دبی روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد و دمای هوا طی امروز و فردا به ۳۴ تا ۳۵ درجه سانتیگراد می‌رسد ولی پیش بینی‌ها حکایت از کاهش دما از روز دوشنبه دارد.