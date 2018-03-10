آخرین اکران مردمی سال ۹۶ «بدون تاریخ، بدون امضا» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته جمعه ۱۸ اسفند ماه و همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، نخستین اکران مردمی پردیس سینمایی باغ کتاب اختصاص به آخرین اکران مردمی فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» در سال ۹۶ در تهران داشت.

قبل از آغاز فیلم، روزبه بمانی در کنار مردم و طرفدارانش حضور یافت و برای مخاطبان پردیس سینمایی باغ کتاب برای اولین بار قطعه «بدون‌تاریخ، بدون امضا» را با ترانه‌ای از خودش اجرا کرد.

پیش از نمایش فیلم علی جلیلوند تهیه کننده فیلم روی سن دعوت شد و گفت: امشب صدای روزبه گرفته بود اما با نهایت لطفی که به من داشت قبول کرد برای اکران مردمی فیلم بصورت زنده و برای اولین بار قطعه ساخته شده فیلم را اجرا کند.

وی ادامه داد: تاکنون تجربه اکران مردمی با اجرای زنده قطعه‌ای از موسیقی فیلم را نداشته‌ایم که این امکان برای اولین بار در پردیس سینمایی باغ کتاب فراهم شده و اولین بار است که فیلمی با اجرای زنده موسیقی‌ اختصاصی‌اش در کنار مردم به نمایش در می‌آید.

علی جلیلوند، سعید داخ، زکیه بهبهانی، روزبه بمانی و نوید محمدزاده از جمله عوامل فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» در آخرین دیدار مردمی فیلم با مخاطبان تهرانی در سال ۹۶ و نخستین اکران مردمی پردیس سینمایی باغ کتاب تهران بودند.

پردیس سینمایی باغ کتاب همزمان با سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به عنوان سینمای هنرمندان افتتاح و پس از جشنواره فعالیت رسمی خود را با ۱۰ سالن سینما آغاز کرد.