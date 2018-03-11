استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تولید واکسن ها

دکتر هومن کاغذیان رئیس مجتمع تولیدی -تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را وظایف دولت بر شمرده و از آنجایی که اصلی ترین اقدام برای تامین سلامت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری ها، واکسیناسیون است به همین دلیل تولید واکسن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه برای تهیه واکسن هزینه ای متحمل خانواده ها نمی شوند، اظهار داشت: دولت این هزینه را می پردازد و تهیه هر واکسنی به عهده دولت است و این خود باعث می شود در طولانی مدت بار ضرر مالی و اجتماعی ناشی از رخداد بیماری در جامعه را کم کنیم.

به گفته دبیر کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در کشورهای پیشرفته ۱۷-۱۸ واکسن در سبد بدو تولد برای نوزادان دارند؛ ایران توانسته تاکنون ۱۰ واکسن را در برنامه جامع ایمن سازی خود داشته باشد اما باید ۷-۸ واکسن دیگر تولید کنیم تا به کشورهای پیشرفته برسیم.

وی عنوان کرد: شرط اینکه بتوانیم این واکسن ها را در سبدمان داشته باشیم تولید داخل است تا واردات منجر نشود که ارز زیادی را از کشور خارج کنیم.

رئیس مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور تهران با بیان اینکه برای تولید هر واکسن انسانی بر اساس استاندارد جهانی از طریق انتقال تکنولوژی و استفاده از دانش فنی بومی ۱۰حدود تا ۱۵ سال زمان لازم است، افزود: اکنون به مرحله خوبی رسیده ایم و اگر زیر ساخت های جدیدی برای تولید واکسن ها به وجود بیاید می توان آینده خوبی برای تولید واکسن ها رقم زد.

به گفته کاغذیان، از این رو زیرساخت های انستیتوپاستور مانند فضای تولید، کنترل و تضمین کیفیت با دانش فنی و سرمایه شرکت های دانش بنیان و خصوصی به اشتراک گذاشته می شود.