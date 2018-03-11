«گریزمن» در بارسلونا به دنبال خرید خانه!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیکومادرید در دیدار روز یک‏شنبه مقابل بارسلونا موفق نبود و شکست خورد تا اختلاف امتیاز زیادی با تیم صدرنشین پیدا کند. به همین دلیل هم مطبوعات گزارش دادند آنتون گریزمن که از قهرمان نشدن با این تیم خسته شده درصدد است تا خانه‎ای مناسب در کاتالونیا پیدا کند و جستجو را آغاز کرده است.

گفته می‎شود بارسلونا مذاکراتی با گریزمن داشته و با این بازیکن به توافق رسیده است، به همین دلیل هم گریزمن تصمیم دارد در پایان فصل از اتلتیکو جدا شود و به این تیم بپیوندد. او در منطقه‎ای که خانه کوتینیو، سوارس و مسی قرار دارد به دنبال خانه بوده است. رادیو کاتالونیا هم خبر داده که مهاجم فرانسوی به همراه همسرش در کاتالونیا و با همکاری یک مشاور املاک به دنبال خرید خانه است.

او همچنین املاکی را هم در منطقه‎ای دیده که عثمانه دمبله در آن زندگی می‎کند و قبلا خانه نیمار هم در این منطقه بوده است.