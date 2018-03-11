روحانی درمورد رکود و بیکاری پاسخگو باشد/تصمیم تاریخی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت: کم عقل خواندن مخالفین دولت از طرف آقای رئیس‌جمهور جز حاشیه‌سازی برای دولت هیچ فایده‌ای برای دولت و شخص وی ندارد.

وی حاشیه‌سازی‌های دولتمردان را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد: آقای روحانی نباید تجربیات تلخ دیگران را دوباره تجربه کند. دمیدن در شیپور حاکمیت دوگانه و فرار از پاسخگویی، توهین و تمسخر منتقدین رویکرد درستی نیست. روحانی باید به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند و در مورد رکود، گرانی، تورم، وضعیت بانک ها و بیکاری، صادقانه پاسخگو باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقد علما و مراجع قم در مورد کارکرد دولت گفت: بی مهری به نقد مشفقانه مراجع عظام تقلید عمل ناصوابی است. آقای روحانی قول داده بود که کژروی دولت گذشته تکرار نخواهد شد.

حبیبی افزود: اتکا به غرب برای گشایش در امور بی فایده است. تجربه گذشته در این رابطه واقعا عبرت‌آمیز است. اروپا و آمریکا یک قدم برای آنچه که توافق کردند بر نمی‌دارند آقای روحانی باید تصمیم تاریخی خود را در مورد بدعهدی آمریکا و اروپا بگیرد.

وی با اشاره به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران گفت: وزیر خارجه گستاخ فرانسه قبل از ورود مطالب سخفیفی گفت و پس از آمدن و رفتن هم زبان به تهدید گشود که لازم بود پاسخ مناسب آن گفتار و رفتار به او داده شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گستاخی آلمان‌ها و انگلیسی‌ها را کمتر از فرانسه ندانست و گفت: همانطور که به آمریکا نمی‌شود دل بست به اروپا هم دل بستن نارواست.

وی حمله جریان شیعه انگلیسی به سفارت ایران در لندن را یک نمونه از تداوم خصومت انگلیس نامید و گفت: انگلیسی‌ها می‌توانستند از این حمله جلوگیری کنند. نمایندگان مجلس باید موضوع حمله به سفارت ما در لندن را پیگیری کنند.

حبیبی با اشاره به بی‌اعتنایی دولت به موضوع حجاب و عفاف تاکید کرد: اگر دولت اجرای قانون حجاب و عفاف را در دستور کار قرار می‌داد امروز شاهد پدیده ننگین کشف حجاب در معابر نبودیم.

وی به تئوری‌پردازی عده‌ای غافل در مورد حجاب اختیاری اشاره کرد و گفت: کسانی که حرف‌های بی‌ربط و مسئله‌دار در ارتباط با حجاب می‌زنند آیا نمی‌دانند واجب خدا را نمی‌شود به اختیاری و غیراختیاری تقسیم کرد؟ آیا آنها در مورد شراب و دیگر حرام‌های الهی هم همین نظر را دارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: چرا دوقطبی‌سازی‌های کاذب را به جامعه تزریق می‌کنید. اگر دولت اسلامی مکلف به جلوگیری از حرام علنی درجامعه نباشد چگونه می‌خواهد اسلامی بودن حکومت را حفظ کند.

وی با اظهار تأسف از رقص دختران در برج میلاد در مراسمی با حضور شهردار تهران گفت: به نظر ما لازم بود جناب آقای شهردار تهران حداقل به عنوان اعتراض، ان جلسه را ترک می‌کردند و برنامه ریزان و مجریان آن برنامه را نیز توبیخ می‌کردند.

حبیبی در مورد گفتگوها با اروپا درباره مسایل موشکی و منطقه‌ای اظهار کرد: پس از برجام و بدعهدی دشمن بر سر موضوعاتی که آن را امضا کرده‌اند، بی‌اعتمادی به آنها باید قاعده ارتباط باشد. البته در موضوعات دفاعی اعم از موشکی و غیرموشکی مردم و نظام اجازه مذاکره با هیچکسی را نمی‌دهند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: حضور ایران در منطقه مربوط به تقاضای دولت‌های منطقه صورت گرفته او به آمریکا و اروپا مربوط نیست.

وی در مورد وجود مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی گفت: شنیدیم اخیرا وزارت اطلاعات لیست ۲۱۰ نفره از عناصر دوتابعیتی را به مجلس داده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این لیست اظهار نگرانی کرده است.

حبیبی خاطرنشان کرد: ما در قانون دوتابعیتی‌ها داریم که به هیچ وجه این ها نمی‌توانند کارمند دولت باشند! چگونه است برخی از آن ها در مقامات بالای کشور جا خوش کرده‌اند. در قانون دوتابعیتی گفته شده امول آنها باید مصادره شود و حق ندارند مالک چیزی باشند.

وی اضافه کرد: چرا برخی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی مسئله دوتابعیتی‌ها را شوخی گرفته‌اند. حتما باید حادثه‌ای مثل هفتم تیر یا هشتم شهریور اتفاق بیفتد و خطر آنها معلوم شود؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: کسی که تابعیت خارجی را می‌پذیرد، تعهد می‌دهد به عنوان یک سرباز برای دولتی که تابعیت آن را پذیرفته بجنگد! دولت باید در این باره پاسخگو باشد. ما قانون محکمی در مورد دوتابعیتی‌ها داریم. باید دید چرا اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان ارز گفت: دولت باید پاسخ صریحی برای این نابسامانی ارائه کند. بگیر و ببند در بازار ارز مساله را حل نکرده است. صف‌های طولانی در برابر صرافی‌ها وخامت اوضاع را نشان می‌دهد.

حبیبی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حلبچه و حملات شیمیایی صدام گفت: چه خوب بود دیپلماسی خارجی ما در مرابطات خود با آلمان، فرانسه و انگلیس جنایات آن ها در دادن سلاح شیمیایی به صدام را به رخ آنها می‌کشیدند و خسارات عظیم مادی و معنوی در این باره را از آنها خواستار می‌شوند.