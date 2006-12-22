تبصره 13 می تواند به توسعه حمل و نقل ریلی کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره 13 در حال حاضر با سرعت قابل قبولی در حال کار است و می توان امیدوار به ادامه آن بود.

مهندس سید محسن یحیوی اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی و غیر ریلی و کاهش مصرف انرژی که اهداف این تبصره است به خوبی در حال پیگیری است و در نتیجه می تواند به مردم و توسعه اجتماعی کمک نماید و در صورت تکرار این برنامه در سال های بعد و با همین سرعت مورد قبول می توانیم امیدوار باشیم که بخشی از معضل مصرف زیاد سوخت و انرژی بر طرف گردد.

وی ضمن اعلام موافقت با تبدیل شدن تبصره 13 به یک قانون 5 ساله ، اعلام کرد: ما تمام تلاش و هدفمان کمک به رفاه اجتماعی است و اینکه تسهیلاتی آماده کنیم که مردم در آسایش باشند.