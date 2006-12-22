تیم های فوتبال نونهالان و نوجوانان ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی وگروه بندی مسابقات فوتبال نوجوانان و نونهالان آسیا پیش از ظهر امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم کشورمان حریفان خود را دراین مرحله شناختند.

براین اساس تیم فوتبال نونهالان کشورمان درگروه B با تیمهای نپال، اردن، کویت، بحرین و افغانستان رقابت می کند و تیم نوجوانان ایران نیز در جمع تیمهای گروه B برای راهیابی به رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف تیمهای ایران،هند، بحرین، عمان، لبنان وپاکستان می رود.

گروه بندی مسابقات فوتبال نونهالان زیر 16 سال آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* سوریه، یمن، عمان، قطر، قرقیزستان و پاکستان

گروه B:

* ایران، نپال، اردن، کویت، بحرین وافغانستان

گروه C:

* عربستان، عراق، هند، سری لانکا، لبنان و بوتان

گروه D:

* تاجیکستان، بنگلادش، امارات، ازبکستان، فلسطین و ترکمنستان

گروه E:

* چین، سنگاپور، گوام، مغولستان، ماکائو و فیلیپین

گروه F:

* ژاپن، ویتنام، هنک کنگ، اندونزی، کامبوج و لائوس

گروه G:

* کره شمالی، میانمار، استرالیا، مالزی، مالدیو و تیمور شرقی

گروه H:

* کره جنوبی، تایلند و چین تایپه



گروه بندی مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 19 سال آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* عراق، امارات، کویت، سری لانکا، بنگلادش و مغولستان

گروه B:

* ایران ، هند، بحرین ، عمان، لبنان و پاکستان

گروه C:

* قرقیزستان، تاجیکستان، سوریه، قطر، ترکمنستان و بوتان

گروه D:

* اردن، ازبکستان، یمن، نپال، فلسطین وافغانستان

گروه E:

* ژاپن، تایلند، لائوس، میانمار، مالدیو و چین تایپه

گروه F:

* کره شمالی، چین ، مالزی، ماکائو، سنگاپور و تیمور شرقی

گروه G:

* کره جنوبی، استرالیا، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی و گوام