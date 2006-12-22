تیم های فوتبال نونهالان و نوجوانان ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی وگروه بندی مسابقات فوتبال نوجوانان و نونهالان آسیا پیش از ظهر امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم کشورمان حریفان خود را دراین مرحله شناختند.
براین اساس تیم فوتبال نونهالان کشورمان درگروه B با تیمهای نپال، اردن، کویت، بحرین و افغانستان رقابت می کند و تیم نوجوانان ایران نیز در جمع تیمهای گروه B برای راهیابی به رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف تیمهای ایران،هند، بحرین، عمان، لبنان وپاکستان می رود.
گروه بندی مسابقات فوتبال نونهالان زیر 16 سال آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* سوریه، یمن، عمان، قطر، قرقیزستان و پاکستان
گروه B:
* ایران، نپال، اردن، کویت، بحرین وافغانستان
گروه C:
* عربستان، عراق، هند، سری لانکا، لبنان و بوتان
گروه D:
* تاجیکستان، بنگلادش، امارات، ازبکستان، فلسطین و ترکمنستان
گروه E:
* چین، سنگاپور، گوام، مغولستان، ماکائو و فیلیپین
گروه F:
* ژاپن، ویتنام، هنک کنگ، اندونزی، کامبوج و لائوس
گروه G:
* کره شمالی، میانمار، استرالیا، مالزی، مالدیو و تیمور شرقی
گروه H:
* کره جنوبی، تایلند و چین تایپه
گروه بندی مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 19 سال آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* عراق، امارات، کویت، سری لانکا، بنگلادش و مغولستان
گروه B:
* ایران ، هند، بحرین ، عمان، لبنان و پاکستان
گروه C:
* قرقیزستان، تاجیکستان، سوریه، قطر، ترکمنستان و بوتان
گروه D:
* اردن، ازبکستان، یمن، نپال، فلسطین وافغانستان
گروه E:
* ژاپن، تایلند، لائوس، میانمار، مالدیو و چین تایپه
گروه F:
* کره شمالی، چین ، مالزی، ماکائو، سنگاپور و تیمور شرقی
گروه G:
* کره جنوبی، استرالیا، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی و گوام
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