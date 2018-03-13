مراسم اعتکاف اثرات مثبتی برای جامعه به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن باقری روز سه شنبه در جلسه توجیهی مبلغات اعزامی به مراسم اعتکاف ۹۷ گفت:احیای سنت حسنه اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و این سنت اثرات مثبت زیادی بر روی جوانان و مردم جامعه دارد.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات آذربایجان شرقی افزود:مراسم معنوی اعتکاف در تقویت و تعمیق باورهای دینی تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش اعتکاف در تحکیم بنیان خانواده افزود:تاثیر اعتکاف در تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برکسی پوشیده نیست.

باقری در پایان سخنان خود افزود:اعتکاف محل ارتباط بیشتر با پروردگار حق تعالی است.

گفتنی است:زمان ثبت نام اعتکاف ۱۳۹۷در استان آذربایجان شرقی از ۱۹ الی۲۸ اسفند ماه بوده و زمان برگزاری آن همزمان با سراسر کشور از ۱۱ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود.