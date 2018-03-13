  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات آذربایجان شرقی،

مراسم اعتکاف اثرات مثبتی برای جامعه به همراه دارد

مراسم اعتکاف اثرات مثبتی برای جامعه به همراه دارد

تبریز-معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات آذربایجان شرقی گفت:مراسم اعتکاف اثرات مثبتی برای جامعه به خصوص قشر جوان به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن باقری روز سه شنبه در جلسه توجیهی مبلغات اعزامی به مراسم اعتکاف ۹۷ گفت:احیای سنت حسنه اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و این سنت اثرات مثبت زیادی بر روی جوانان و مردم جامعه دارد.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات آذربایجان شرقی افزود:مراسم معنوی اعتکاف در تقویت و تعمیق باورهای دینی تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش اعتکاف در تحکیم بنیان خانواده افزود:تاثیر اعتکاف در تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برکسی پوشیده نیست.

باقری در پایان سخنان خود افزود:اعتکاف محل ارتباط بیشتر با پروردگار حق تعالی است.

گفتنی است:زمان ثبت نام اعتکاف ۱۳۹۷در استان آذربایجان شرقی از ۱۹ الی۲۸ اسفند ماه بوده و زمان برگزاری آن همزمان با سراسر کشور از ۱۱ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود.

کد مطلب 4250738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه