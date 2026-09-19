به گزارش مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور یک مرکز گمرکی و لجستیکی در منطقه کییف را هدف قرار دادهاند.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مرکز لجستیکی «کوپیلوف» در روستای کوپیلوف، در حدود ۴۱ کیلومتری غرب کییف در جریان این حمله آسیب دیده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این مرکز برای ذخیرهسازی و توزیع محمولههای نظامی استفاده میشد که از کشورهای اروپایی وارد اوکراین میشدند.
این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره نوع تسلیحات یا تجهیزات موجود در این مرکز و همچنین زمان و شیوه انجام حمله ارائه نکرده است.
این در حالی است که پیش از این وزارت دفاع روسیه از حمله به یک کشتی باری و یک نفتکش در دریای سیاه خبر داده و اعلام کرده بود این دو کشتی حامل تجهیزات نظامی برای ارتش اوکراین بودهاند.
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