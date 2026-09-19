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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

خزر در سواحل گیلان طوفانی می‌شود؛ هشدار مدیریت بحران به مسافران

خزر در سواحل گیلان طوفانی می‌شود؛ هشدار مدیریت بحران به مسافران

رشت- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد، نسبت به مواج شدن دریای خزر و افزایش سرعت وزش باد در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هشدار داد.

محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار دریایی صادرشده، از امروز تا ۳۰ شهریورماه، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گیلان تحت تأثیر افزایش سرعت وزش باد و مواج شدن دریای خزر قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به احتمال نامساعد شدن شرایط برای فعالیت‌های دریایی افزود: مسافران، گردشگران و فعالان حوزه دریایی باید ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران، از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در مناطق دریایی و ساحلی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران تأکید کرد و خواستار توجه جدی به هشدارهای صادرشده در طول مدت فعالیت سامانه شد.

کد مطلب 6951541

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