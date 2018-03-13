به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن نماینده کشورمان در گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به دومین شکست در چهارمین بازی رسید تا با ۶ امتیاز بعد از الدحیل ۱۲ امتیازی در رده دوم قرار بگیرد. گروه دوم این مسابقات یک ویژگی خاص دارد. در این گروه هشت بازی در چهار هفته انجام شده و هیچ یک از این بازی ها با نتیجه مساوی به پایان نرسیده است تا این گروه به بر خلاف گروه چهارم که گروه مساوی هاست، گروه بدون مساوی ها باشد.

در این گروه الدحیل صاحب ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز است تا به این ترتیب یک خط و نشان جدی برای همه مدعیان آسیایی بکشد. ذوب آهن نیز با ۲ پیروزی و ۲ شکست و ۶ امتیاز بعد از الدحیل در رده دوم قرار دارد و دو تیم دیگر این گروه هر یک ۱ پیروزی و ۳ شکست در کارنامه شان ثبت شده است.