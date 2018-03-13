افزایش ۷۷ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، قاسم عسکری نسب گفت: بندر لنگه به دلیل برخورداری از نزدیکترین مرز دریایی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، از لحاظ حجم ترانزیت خارجی خودرو یکی از بنادر مهم کشور محسوب می شود.

وی افزود: این مهم می تواند زمینه ساز ترانزیت سایر کالاها از قبیل مواد غذایی و غیره نیز باشد و امیدواریم تا با حضور تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آینده ای نزدیک، این موضوع محقق شود.

عسکری نسب ضمن اشاره به جابجایی ۸۶ هزار و ۵۹۱ دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، از رشد ۵۷ درصدی این بخش از فعالیت های بندری و کسب جایگاه نخست در بخش جابجایی خودرو در بین بنادر کشور سخن گفت.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه افزایش پسکرانه های مورد استفاده برای جابجایی کالاهای داخلی، کاهش تشریفات اداری برای ترانزیت کالا و بهره برداری از سکوی ویژه بارگیری خودرو را به عنوان علت اصلی رونق فعالیت های تجاری در این بندر عنوان کرد.

عسکری نسب با اشاره به اقدامات مدیریت بنادر غرب هرمزگان جهت گسترش فعالیت های بندری و نیل به کانتینری نمودن روند تخلیه و بارگیری کالا گفت: با انجام طرح توسعه بندرلنگه در سالهای اخیر و فراهم نمودن شرایط و وجود تخفیفات گمرکی و ترانشیپی در بندرلنگه شاهد افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بودیم که این میزان به ۳ هزار و ۵۳ TEU کانتینر پر طی یازده ماهه سال جاری رسید و رشد چشمگیر ۲۲۹ درصدی را رقم زد که دستاورد مهمی برای این اداره محسوب می شود.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه در بخش دیگری از گزارش عملکرد این بندر از آغاز سال ۹۶ تا ابتدای اسفند ماه جاری، اظهار داشت: طی دوره زمانی یاد شده، در مجموع یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۷۸ تن کالای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد.

این مقام مسئول افزود: از مجموع عملیات انجام شده، یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۳۳۷ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۸۴۱ تن اختصاص به کالاهای نفتی دارد.

عسکری نسب همچنین در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی را ۸۰۱ هزار و ۶۸۹ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۷ درصدی داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اشاره به صادرات ۲۷۷ هزار و ۴۳۵ تن محصولات کشاورزی، دامی و احشام افزود: این بندر در سال ۹۶ در این زمینه افزایش ۱۹ درصدی را ثبت کرد و کسب رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک بندر لنگه در زمینه صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت‌های این بندر برای فعالیت‌های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا را دارد.

عسکری نسب از ترانزیت ۱۵۵ هزار و ۶۴ تن کالاهای غیرنفتی (عمدتا خودرو) خبر داد و به رشد ۱۱۲ درصدی این بخش از فعالیت های بندری و افزایش دو برابری آن نسبت به مدت مشابه از سال ۹۵ اشاره کرد.

این مقام مسئول تعداد شناورهای فلزی ورودی به بندرلنگه طی شش ماهه سال ۹۶ را بیش از ۴ هزار و ۶۵۹ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۳۰۷ فروند شناور بالای هزار تن و ۴۳۵۲ فروند شناور زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند که در این بخش شاهد افزایش ۱۰ درصدی ترددها هستیم.

وی حجم جابجایی مسافر را مثبت اعلام کرد و گفت: از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفند ماه، بیش از ۴۷هزار و ۶۷۴ هزار مسافر جابجا شدند که در بخش جابجایی مسافر بین المللی با ثبت رقم ۱۹هزار و ۸۰۷ مسافر، بندرلنگه توانست رتبه دوم در حمل و نقل مسافر بین المللی را به خود اختصاص دهد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه همچنین در پایان از عزم بالای متولیان حمل و نقل دریایی برای نظارت بیشتر بر وضعیت خدمات دهی فعالان حمل و نقل دریایی و افزایش رفاه مسافران در روزهای پایانی سال و شروع طرح نوروزی ساماندهی سفرهای دریایی از تاریخ ۲۵ اسفندماه خبر داد