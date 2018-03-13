استفاده از مینی بوس های جدید در ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیشابوری ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه های استقبال از نوروزشهرداری مشهد برگزار شد اظهار کرد: طبق قوانین خطوط اتوبوس رانی باید روزانه بین هزار تا ۸۰۰ نفر را جا به جا کنند اما متاسفانه ما در مشهد اتوبوس هایی داریم که روزانه کمتر از ۳۰۰ نفر را جا به جا و مینی بوس هایی را داریم که روزانه بیش از ۴۵۰ نفر را جابه جا می کنند.

وی افزود: به منظور بهره بالاتر و استفاده بیشتر از امکانات شهری، شورای شهر مشهد لایحه ای را مصوب کردند تا از مینی بوس درخطوط کم تردد استفاده شود. اما متاسفانه نارضایتی هایی برای مردم در استفاده از این مینی بوس ها وجود دارد که نخستین مسئله آن تک در بودن و اختلاط زن و مرد در هنگام ورود است. همچنین ارتفاع کم این مینی بوس ها نیز اشکال ایجاد می کنند، به همین دلیل علاوه بر اینکه می بوس های جدید به دو در مجهز شده اند، ارتفاع و عرض بیشتری نیز دارند.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد تصریح کرد: هزینه جابه جایی هر مسافر برای شهرداری هزار و ۱۰۰ تومان است که تقریبا نیمی از شهروندان دریافت می شود. باید به این نکته توجه کنیم که نرخ دریافت کرایه اتوبوس در کشور ۶۰۰ تومان است و با وجود افزایش نرخ ۱۰۰ تومانی اتوبوس هنوز به این میانگین دست پیدا نکرده ایم.

در ادامه مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت: کرایه قطار شهری مشهد با توجه به شروع سال جدید تغییری نخواهد داشت و همان ۵۵۰ تومان باقی خواهد بود اما در نظر داریم برای اجرای عدالت در پرداخت کرایه روشی را عمال کنیم تا افراد بر اساس مسافتی که با قطار شهری طی می کنند کرایه خود را پرداخت کنند.

مبین مقدم افزود: شبکه حمل و نقل درون شهری مشهد زمانی معنا پیدا می کند که خط ۲ قطار شهری به خط یک آن متصل شود تا ما یک حمل و نقل کامل درون شهری را داشته باشیم.