روسیه سفیر انگلیس در این کشور را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه، «لوری بریستو» سفیر انگلیس در روسیه را احضار کرد.

سفیر انگلیس قرار است با «ولادیمیر تیتوف» از معاونین وزارت امور خارجه روسیه، دیدار کند.

گفته می شود که دلیل این احضار ماجرای مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق و دوجانبه روس، و اظهارات مقامات انگلیسی درخصوص وی بوده است.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه با ادعای اینکه روسیه به احتمال زیاد مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم سرگئی سکریپال و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داد تا در این باره توضیح دهند.