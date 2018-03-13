لاوروف: روسیه به اولتیماتوم انگلیس پاسخ نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد: «تا زمانی که انگلیس نمونه ای از ماده شیمیایی ساخت شوروی سابق را که ادعا می شود برای مسموم کردن سرگئی سکریپال، جاسوس سابق و دوجانبه روس بکار رفته، ارائه نکند؛ مسکو به اولتیماتوم لندن برای ارائه توضیح در این باره وقعی نمی گذارد».

سرگئی لاوروف با اشاره به اظهارات «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه که نمایش ترزا می در پارلمان انگلیس را «یک سیرک» خوانده بود؛ افزود: «ما اولتیماتومی که از جانب لندن داده شد، شنیدیم و سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز موضع ما را نسبت به این اولتیماتوم اعلام کرد».

وزیر خارجه روسیه در ادامه خاطر نشان کرد که «ادعای استفاده از یک سلاح شیمیایی باید از مجرایی مناسب که همان سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی است، مورد رسیدگی قرار گیرد؛ سازمانی که هم روسیه و هم انگلیس از اعضای آن بشمار می روند».

لاوروف در ادامه افزود: «به محض انتشار شایعاتی مبنی بر استفاده از یک ماده شیمیایی سمی ساخت شوروی سابق در مسمومیت سکریپال، ما درخواست رسمی خود برای دریافت نمونه ای از این ماده شیمیایی ارائه کردیم تا کارشناسان ما بتوانند مطابق با کنوانسیون تسلیحات شیمیایی (CWC) آن ماده را آزمایش کنند؛ اما این درخواست تاکنون از سوی دولت انگلیس بی پاسخ مانده است».

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که این کشور هیچگونه ارتباطی با مسمومیت این جاسوس سابق روس ندارد و به دولت انگلیس برای انجام تحقیقات در خصوص این حادثه کمک خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه لندن به تعهدات خود در زمینه نحوه رسیدگی به این گونه جرائم پایبند بماند.

این در حالی است که روز دوشنبه، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس مدعی شد که یک ماده شیمیایی سمی و سری با نام «ناویچاک» که در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد استفاده قرار می گرفت، برای مسموم ساختن این جاسوس سابق روس بکار رفته است.

نخست وزیر انگلیس در پی این ادعای خود از مقامات مسکو خواست تا در این باره توضیح دهند و گفت که چنانچه روسیه «پاسخی معتبر و قابل قبول» ارائه ندهد، دولت انگلیس اینطور نتیجه گیری خواهد کرد که این حمله «کاربرد نامشروع زور توسط دولت روسیه علیه انگلیس» است و اگر دولت انگلیس به یک چنین نتیجه ای برسد، با ارجاع موضوع به مجلس عوام انگلیس، درصدد طرح ریزی اقدامات تلافی جویانه برخواهد آمد.

نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که «لندن یک چنین اقدام بیشرمانه ای برای کشتن شهروندان بی گناه در خاک انگلیس را بر نمی تابد»!

بنا برگزارشها، «سرگئی سکریپال» ۶۶ ساله و دختر ۳۳ ساله او روز چهارم مارس بر روی نیمکتی در بیرون یک مرکز خرید در شهر «سالیسبوری» انگلیس بیهوش پیدا شده و سپس به یک بیمارستان منتقل شدند. حال آنها وخیم گزارش شده است.