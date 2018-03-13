۶۵۰ تن برنج در بازار عید خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر سه شنبه در شورای اداری استان بیان کرد: تنظیم بازار نشان از این دارد که میزان عرضه کمتر از تقاضا بوده و باید حاکمیت ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه توزیع ۶۵۰ تن برنج برای بازار عید پیش بینی شده است، گفت: تاکنون ۵۵۰ تن توزیع شده است.

حسینی با بیان اینکه ۲۳ تن گوشت قرمز توزیع خواهد شد، گفت: همچنین ۶۶۰ تن مرغ منجمد پیش بینی شده که ۵۰ درصد آن توزیع شده است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین ۶۰۰ تن میوه برای تنظیم بازار پیش بینی شده و توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت بازار تخم مرغ بیان کرد: روزانه ۲۵ تن تخم مرغ تولید و ۱۱ تن نیز توزیع می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: با توجه به پیش رو بودن بهار طبیعت، باید برنامه ها تقویت شوند.

اسماعیلی خواستار نظارت بر عبور و مرور بر راه های مواصلاتی شد و گفت: امید است با رعایت تمامی نکات، شاهد کاهش آسیب های جاده ای باشیم.

مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: ترویج فرهنگ شهادت جزو تکالیف ما است.

حجت الاسلام محمد تقی عزیزی ادامه داد: در حال حاضر در زمینه خدمات دهی به جامعه مخاطب دچار مشکلاتی هستیم که توجه دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی با اشاره به جنگ هشت ساله دفاع مقدس بیان کرد: این دفاع بر اساس قرآن و الهام از آیات آن بوده است.