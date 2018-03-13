۲۰۴ گلزار شهدا در یزد ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی صدرالساداتی بعدازظهر امروز در نشستی خبری در مورد ساماندهی گلزار شهدا در استان یزد اظهار داشت: در استان یزد ۳۲۷ گلزار شهدا وجود دارد که تاکنون ۲۰۴ گلزار ساماندهی شده است.

وی افزود: طرح ساماندهی ۲۴ گلزار نیز هنوز نیمه کاره است در بقیه گلزارها نیز هنوز اقدامی انجام نشده که عمده این گلزارها دو تا سه مزاری هستند.

صدرالساداتی با بیان اینکه یزد تنها استانی است که طرح های ساماندهی گلزار شهدا را مسقف اجرا می کند، بیان کرد: طرح ها در سه فاز کف سازی، بدنه سازی و سقف و تزئیات اجرا می شود.

معاون امور اجتماعی و تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیشترین مراجعات به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد برای اشتغال انجام می شود، افزود: تسهیلات اشتغال به مراجعان پرداخت می شود که رقم آن وابسته به نوع شغل و میزان اشتغالزایی متفاوت است.

صدرالساداتی در مورد برنامه مددکاری و مشاوره بنیاد شهید برای خانواده های شهدا، جانبازان و ‌آزادگان بیان کرد: علاوه بر مشاوره های خانواده و ... نماینده ای از بنیاد شهید در شورای حل اختلاف استان یزد برای رسیدگی به مسائل خانواده های شهدا و ایثارگران وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای ما بسیار حائز اهمیت است که خانواده های شهدا و ایثارگران از زندگی سلامت و منش و اخلاق شایسته برخوردار باشند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.