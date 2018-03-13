به گزارش خبرگزاری مهر، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا امروز سه شنبه و ساعاتی پس از برکناری تیلرسون از وزارت خارجه کشورش توسط ترامپ در پیامی توئیتری اعلام کرد: بی‌ثباتیِ این دولت در تمامی زمینه‌ ها باعث تضعیف آمریکا می‌ شود.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا ادامه داد: امیدواریم در صورت تأئید انتصاب پامپئو، وی به دنبال فصل جدیدی از فعالیت ها و سیاست‌ های واشنگتن در قبال روسیه باشد و آن ها را سخت‌ تر کند.

وی در ادامه افزود: کنگره قرار است شاخه مجزّا و همسانی از دولت باشد و باید بتواند قوه مجریه را مورد بررسی قرار داده، متوازن کند. این مسئولیت تنها بر عهده یک حزب نبوده، بلکه بر عهده همه ما است.

گفتنی است، رکس تیلرسون در حالی ساعاتی پیش از سوی ترامپ برکنار شد که شب گذشته از سفر چند روزه آفریقایی‌ اش به واشنگتن بازگشته بود.

ترامپ امروز در پیامی توئتری اعلام کرد که مایک پمپئو رئیس سازمان سیا را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرده است.