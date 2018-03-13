به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس، روز سهشنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۲) نسبت به دستگیری و معرفی محکومعلیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد. دادستانی تهران متعاقباً در مورد مفاد حکم صادره جداگانه اطلاعرسانی خواهد کرد.
حمید بقایی برای اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد.
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