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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

دادستانی تهران خبر داد؛

حمید بقایی برای اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد

حمید بقایی برای اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد

حمید بقایی برای اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس، روز سه‌شنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۲) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد. دادستانی تهران متعاقباً در مورد مفاد حکم صادره جداگانه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

کد مطلب 4251331

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