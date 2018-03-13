تصادف پژو و خاور در جاده کاشان - قمصر یک فوتی برجای گذاشت

روح‌الله فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حادثه برخورد یک دستگاه پژو سواری پارس و کامیونت خاور حمل مرغ در جاده کاشان - قمصر نزدیک پل اتوبان فوت راننده پژو را در بر داشت.

وی افزود: در این حادثه پژو پارس دچار آتش سوزی شده و راننده آن با توجه به محبوسی ناشی از شدت تصادف متاسفانه دچار سوختگی شدید شده بود.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی کاشان بیان داشت: پس از اطلاع از این حادثه درساعت ۱۹ و ۲۲ دقیقه نیروهای امداد، نجات و احتیاط حریق از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۴ این سازمان در محل حاضر شدند و اقدامات لازم در راستای رهاسازی راننده فوتی را انجام دادند.