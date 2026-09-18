به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکیت منطقه ای کشور با حضور ورزشکارانی از استان‌های تهران، همدان، کردستان، خوزستان، قزوین، قم و مرکزی برگزار شد که در نهایت نمایندگان استان همدان موفق شدند با ارتقای سطح کیفی خود جایگاه قابل‌توجهی را در جدول مدال‌ها به دست آورند.

رئیس هیئت اسکیت استان همدان با اشاره به سطح کمی و کیفی این رویداد ورزشی اظهار کرد: این مسابقات با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار در سه رشته اسکیت سرعت، اینلاین فری‌استایل و هنری برگزار شد که فرصتی ارزشمند برای محک زدن توانمندی ورزشکاران استان بود.

مهدی سحاب‌روشن با تاکید بر اهمیت استعدادیابی در رده‌های پایه، افزود: اولویت اصلی هیئت اسکیت استان همدان توجه ویژه به رده‌های سنی خردسالان و نوجوانان است و حضور این آینده‌سازان در رقابت‌های رسمی گامی موثر برای شناسایی استعدادهای برتر و فراهم‌سازی مسیر حرفه‌ای برای افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی در خصوص نتایج کسب شده توسط تیم همدان گفت: در بخش دختران سعیده زارعی و مهرسا رحیمی موفق به کسب عنوان نخست و مدال طلا شدند و ایرین لهونی، مریم رضایی، صبا جمشیدی و نازنین فرشچی بر سکوی دوم ایستادند و راشین خوشبخت، سلدا جاذب و اریسا سلیمانی نشان برنز این مسابقات را از آن خود کردند.

سحاب‌روشن ادامه داد: در بخش پسران نیز صدرا ظفری با کسب مقام اول سپهر ظفری با کسب مقام دوم و ارسام سلیمانی با کسب مقام سوم، موفق به کسب مدال برای کاروان ورزشی استان شدند.

رئیس هیئت اسکیت همدان ضمن قدردانی از زحمات مربیان و خانواده‌های ورزشکاران، خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همدلی و تلاش جمعی جامعه اسکیت استان است و امیدواریم با تداوم برنامه‌های آموزشی، شاهد موفقیت‌های بیشتر ورزشکاران همدانی در میادین بزرگ‌تر باشیم.

شایان ذکر است نمایندگان همدان در پایان این رقابت‌های منطقه‌ای موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۴ مدال برنز شدند.