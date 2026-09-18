کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: در ادامه برنامههای بازرسی و گشتزنی مستمر همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و با مساعدت عوامل انتظامی استان، ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در این عملیات، لوازم اندازهگیری و تجهیزات مربوط به این اشتراک، از جمله کابل و کنتور، نیز بهطور کامل جمعآوری شد.
قم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از شناسایی و جمعآوری ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: در ادامه برنامههای بازرسی و گشتزنی مستمر همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و با مساعدت عوامل انتظامی استان، ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی شناسایی و توقیف شد.
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