کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های بازرسی و گشت‌زنی مستمر همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و با مساعدت عوامل انتظامی استان، ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی شناسایی و توقیف شد.



وی افزود: در این عملیات، لوازم اندازه‌گیری و تجهیزات مربوط به این اشتراک، از جمله کابل و کنتور، نیز به‌طور کامل جمع‌آوری شد.