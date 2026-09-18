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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

«پادشاه گناهکاران» سریال صوتی شد

«پادشاه گناهکاران» سریال صوتی شد

سریال صوتی «پادشاه گناهکاران» به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی در فیدیبو منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، حسین نمازی نویسنده و کارگردان سینما که با آثاری چون فیلم‌های سینمایی «شادروان»، «شه‌سوار» و «آپاندیس» و سریال‌های «سیاه‌چاله» و «حوالی پاییز» شناخته شده است، این بار در قالب یک تجربه تازه، داستانی صوتی را برای مخاطبان فیدیبو روایت کرده است.

«پادشاه گناهکاران» عنوان سریال صوتی جدیدی است که به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی در ۸ قسمت تولید شده و نخستین قسمت آن چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در اختیار مخاطبان پلتفرم قرار گرفته است.

این سریال صوتی، روایت‌گر زندگی امیر است؛ پسری مغرور و استاد بازی با کلمات در خیابان‌های تهران که رگ خواب تمام دختران شهر را در مشت دارد، اما پشت این نقاب سنگی و بی‌رحم، راز سربه‌مهرِ عشقی نافرجام و پر از حسرتِ پنهان است؛ زخمی کهنه که امیر را به یک شکارچیِ بی‌عاطفه‌ دختران تبدیل کرده است.

«پادشاه گناهکاران» قصه عشقی است که از دل جوانی، شب و اشتباه شکل می‌گیرد و در قالب روایت صوتی، مخاطب را با وجهی متفاوت از تجربه‌های داستانی همراه می‌کند.

نویسنده، کارگردان و راوی: حسین نمازی، بازیگران به ترتیب ورود: درنا همتی، المیرا آبرون، طاها نمازی، مهدی ایل‌بیگی، هلیا خادم، عسل اسکندری، صدابردار، تدوین و صداگذاری: مهرزاد عسگری، ضبط در: استودیو آوان، انتخاب موسیقی: حسین نمازی، مهرزاد عسگری، تهیه‌شده در فیدیبو عوامل این سریال صوتی هستند.

سریال صوتی «پادشاه گناهکاران» از طریق فیدیبو قابل شنیدن است.

کد مطلب 6950525
عطیه موذن

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