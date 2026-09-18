دیدار فریدزاده با مراجع و علما در قم و حضور در جمع فیلمسازان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در دیدارها با مراجع در قم توضیحاتی را درباره وضعیت سینما و مسائل پیرامون آن ارائه کرد و آیت الله سیدجواد علوی بروجردی و حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی نقطه نظرات و رهنمودهایی بیان کردند.

فریدزاده همچنین روز گذشته پنجشنبه ۲۶ شهریور با حضور در موسسه آموزش عالی هنر اندیشه اسلامی، در جمع تعدادی از سینماگران شهر قم حاضر شد و با آنها گفتگو کرد.

حضور در سینما ونوس قم از دیگر برنامه رئیس سازمان سینمایی بود که از روند بازسازی این سینما بازدید کرد و در دیدار با تعدادی از سینماداران استان قم به گفتگو پرداخت.

حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد رضا فرجی مدیر کل امور حقوقی، استان‌ها و عملکرد سازمان سینمایی، حجت طباطبایی مدیر کل حوزه ریاست و مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی این سازمان به همراه محمدرضا سوقندی مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در این دیدارها حضور داشتند.

صبح روز گذشته ۲۶ شهریور همچنین اولین جلسه شورای سینمای استان قم با حضور امام جمعه، استاندار و رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.