محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در ساعات بعدازظهر امروز تا حدودی شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود اما طی روزهای آینده آسمان بیشتر نقاط استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد معمول در ساعات عصرگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه در اواسط روز به‌ویژه در نیمه شمالی استان افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: از نظر دمایی در چند روز آینده ثبات نسبی در بیشینه دمای هوا پیش‌بینی می‌شود و در دمای کمینه برای صبح فردا شنبه افزایش مقطعی حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای را انتظار داریم که پس از آن کمینه دما مجددا به روال عادی این روزها یعنی حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد بازمی‌گردد.

باقری‌شکیب به نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان‌های نهاوند، اسدآباد و کبودراهنگ با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی یادآور شد: همچنین صبح امروز ایستگاه‌های بهار، کبودراهنگ و فامنین با دمای ۸ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.