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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

اسبقیان: جامعه ورزش تا پای جان در برابر تهدیدات دشمن ایستاده است

اسبقیان: جامعه ورزش تا پای جان در برابر تهدیدات دشمن ایستاده است

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: جامعه ورزش در کنار مردم و نیروهای مسلح، در برابر تهدیدات دشمن ایستاده و تا پای جان از کشور دفاع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در حاشیه رزمایش و اجتماع بزرگ مردم «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: سلام و صلوات و درود می‌فرستم به روح بلند شهدا، امام عزیز و شهدا، به ویژه روح پرفتوح و ملکوتی رهبر مجاهد و شهیدمان و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر حکیم، فرزانه و فرهیخته‌مان حضرت آیت‌الله استاد آقا سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، سلام و صلوات و درود می‌فرستم.

وی افزود: امروز رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» گردان‌های بسیج برگزار می‌شود و به نیابت از شهیدمان، گردان شهید سلیمانی جامعه ورزش نیز امروز در این رزمایش حضوری پرشور و معنادار دارد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: این حضور و ایستادگی نشان می‌دهد که در مقابل استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار، بسیجیان تحت امر رهبر معظم انقلاب هستند و تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.

اسبقیان گفت: بسیجیان در کنار نیروهای مسلح و در کنار مردم مبعوث‌شده ایران عزیز اسلامی هستند و به حول و قوه الهی نیز در این مسیر خواهند بود.

وی با اشاره به تشکیل گردان شهید سلیمانی جامعه ورزش اظهار کرد: با دستور وزیر ورزش و جوانان، این گردان تشکیل شده و متشکل از بسیجیان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی و بسیج ورزشکاران است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امروز در این رزمایش نشان خواهیم داد که در مقابل استکبار جهانی، نظام سلطه، ارتش تروریستی آمریکا و ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی، به حول و قوه الهی پایدار، محکم و مستحکم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.

اسبقیان در پایان تأکید کرد: در مقابل هر تهدیدی به صورت جدی مقابله به مثل خواهیم کرد.

کد مطلب 6950506

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