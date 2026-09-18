افزایش ۵۲ درصدی مساحت صدور پایان کار طی ۲۲ ماه گذشته در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش بیکپور با اشاره به این افزایش اظهار کرد: رشد ۵۲ درصدی مساحت صدور پایانکار در جزیره کیش حاصل ایجاد فضای تسهیلگری، گرهگشایی از پروژهها ، رویکرد منطقی و عملگرایانه به مسائل و حذف موانع پیشروی پروژهها بوده است.
وی افزود: رویکرد مسئلهمحور در بخشهای مختلف سازمان به حل بسیاری از موانع و مسائل پروژهها منجر شده و آثار این اقدامات را میتوان در افزایش قابل توجه متراژ صدور گواهیهای پایانکار مشاهده کرد.
بر اساس گزارش مقایسهای، مساحت صدور گواهی پایانکار از ۴۸۳ هزار مترمربع در دوره مشابه قبل، به ۷۳۷ هزار مترمربع در دوره مدیریت جدید افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۲٫۶ درصدی است.
مساحت صدور پروانههای ساختمانی هم در مدت مشابه پیش از دوره ۲۲ ماهه مدیریت فعلی ۶۹۷ هزار مترمربع بوده که به ۷۶۴ هزار مترمربع رسیده است و افزایشی معادل ۹٫۶ درصد را نشان می دهد.
شایان ذکر است این افزایش فعالیت ها در حالی اتفاق افتاده که ۶ ماه از دوره ۲۲ ماهه جزیره کیش در شرایط حساس و جنگ قرار داشته است.
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