مریل استریپ به دنیای «نارنیا» رفت؛ صداپیشگی در نقش شیر نر اصلان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مجله امپایر جلد ماه نوامبر خود را به «نارنیا: برادرزاده جادوگر» فیلمی به کارگردانی گرتا گرویگ اختصاص داده و اعلام کرده اصلان، شیر بزرگی که سی.اس.لوئیس در «نارنیا» خلق کرده است و با شخصیتی عرفانی در مرکز کل این حماسه جای دارد، توسط مریل استریپ صداگذاری می‌شود.

البته قرار نیست اصلان به یک شیر ماده بدل شود و امپایر همچنان از او با صفت مذکر یاد و چشمان تأثیرگذار و ۲ رنگ او و صورت راه راه قرمزش را توصیف می‌کند. این ظاهری است که گرویگ می‌گوید از دیوید بویی الهام گرفته است. بنابراین قرار نیست جنسیت اصلان تغییر کند چون مریل استریپ صداپیشه اوست. اصلان هنوز یک شیر نر است و حالا مریل استریپ ۷۷ ساله قرار است صداپیشگی او را انجام دهد.

گرویگ که سال ۲۰۱۹ در فیلم «زنان کوچک» با استریپ کار کرد، به امپایر گفت این بازیگر کسی است که می‌تواند عمیق اما نه متظاهرانه، با وقار و در عین حال شاد باشد. او تأکید کرد که بازیگری با سن بالای ۷۰ سال می‌خواست، تا خرد ناشی از تجربه او این شخصیت را دربیاورد و حالا یکی از بزرگترین‌های تاریخ را انتخاب کرده است.

گرویک افزود: فهرست بازیگرانی که چنین توانایی‌ای داشته باشند، طولانی نیست.

اما اصلان فقط یک حیوان سخنگو نیست. لوئیس او را به یک چهره مسیحی آشکار بدل کرد که نسل‌هایی از خوانندگان، به ویژه خوانندگان مذهبی، او را به عنوان «پسر امپراتور آن سوی دریا» باور کردند و با این تصور بزرگ شدند. حالا روشن نیست اگر صدای یک زن را در این نقش قرار دهی شاید بسیاری از طرفداران «نارنیا» این انتخاب را به نوعی یک بیانیه مذهبی ببینند. در هر حال گرویگ می‌داند چه کار می‌کند و تأئیدیه بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری نتفلیکس را هم دارد.

گرویگ پشتوانه فیلم «باربی»، یک موفقیت ۱.۴ میلیارد دلاری را دارد و بخش پرسروصدایی از اینترنت هم از قبل باور داشت که او می‌تواند یک داستان مدرن از نارنیا را ارائه کند.

دیگر بازیگران این فیلم شامل دنیل کریگ، اما مکی، دیوید مک‌کنا و بئاتریس کمپبل هستند.

«نارنیا: خواهرزاده شعبده‌باز» ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ (۲۳ بهمن) به سینماها می‌آید و پس از آن از ۲ آوریل در نتفلیکس در دسترس خواهد بود.