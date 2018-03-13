وزیر خارجه آلمان دخالت مسکو در مسمومیت «سکریپال» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرِر، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود درباره دخالت ادعائی مسکو در مسمومیت «سکریپال» جاسوس سابق روسیه به رایزنی پرداخت.

وزیر خارجه آلمان ضمن محکومیت روسیه به همتای انگلیس خود در این باره گفت: اگر ثابت شود روسیه در این حمله دخالت داشته است، این یک موضوع بسیار جدی خواهد بود.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.