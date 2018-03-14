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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۵:۲۳

سخنگوی اداره مهاجرت و امور گمرکی آمریکا استعفا داد

سخنگوی اداره مهاجرت و امور گمرکی آمریکا استعفا داد

سخنگوی اداره مهاجرت و امور گمرکی آمریکا به دلیل آنچه که اظهارات «دروغین و گمراه کننده» دادستان کل آمریکا و سرپرست اداره مهاجرت این کشور خواند، از سمت خود استعفاء داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پُست، «جیمز شوآب» سخنگوی اداره مهاجرت و امور گمرکی آمریکا به دلیل آنچه که اظهارات «دروغین و گمراه کننده» جف سشنز، دادستان کل آمریکا و توماس دی. هومان، سرپرست اداره مهاجرت خواند؛ از سمت خود استعفاء داد.

جیمز شوآب که در شعبه سانفرانسیسکو اداره مهاجرت آمریکا فعالیت می کرد، در توضیح دلیل این استعفای ناگهانی گفت که از وی خواسته شده بود تا با منحرف کردن پرسشهای مربوط به مداخله ادعایی شهردار اوکلند در عملیات یورش ناگهانی مأموران اداره مهاجرت، گزارشگران را به اظهارات جف سشنز و توماس هومان مبنی بر اینکه صدها تبهکار (و به گفته هومان «خارجیان تبهکار») در شمال ایالت کالیفرنیا به دلیل اطلاع رسانی محرمانه شهردار اوکلند از چنگ قانون گریخته اند، ارجاع دهد.

وی در این باره به روزنامه کرونیکل سانفرانسیسکو گفت: «من استعفاء می دهم چون نمی خواهم به داده های گمراه کننده استمرار بخشم. من از آنها [اداره مهاجرت آمریکا] خواستم که اطلاعات را تغییر دهند. به آنها گفتم که این اطلاعات غلط است،  اما آنها از من خواستند که مسیر اطلاع رسانی را منحرف کنم و من با آن مخالفت کردم. و سپس استعفاء دادم».

گفتنی است که جف سشنز، توماس هومان و رئیس جمهور ترامپ از «لیبی شاف» شهردار دموکرات شهر اوکلند به دلیل انتشار اخطاریه ای عمومی در اواخر ماه فوریه مبنی بر یورش قریب الوقوع مأموران اداره مهاجرت به سرتاسر منطقه به شدت انتقاد کردند.

لیبی شاف در واکنش به این انتقادات گفت که قصد وی از انتشار این اخطاریه عمومی محافظت از مهاجران «مطیعِ قانون» در برابر «تهدید همیشگی بازداشت و اخراج از کشور» بوده است.

کد مطلب 4251440

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