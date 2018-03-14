امروز یک طوفان خورشیدی با زمین برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک طوفان خورشیدی به سمت زمین درحال حرکت است و احتمالا امروز با زمین برخورد کند.

این تندباد می تواند ماهواره ها را از کار بیندازد، در برق رسانی اختلال ایجاد کند و به نمایشی از نورهای عجیب در قطب شمال منجر شود.

این طوفان هفته گذشته و پس از انفجاری در اتمسفر خورشید به وجود آمد. در نتیجه این انفجار ذرات شعله های خورشیدی باردار شدند و اکنون آنها به سمت زمین در حال حرکت هستند.

با رسیدن طوفان خورشیدی به زمین ترک هایی در حوزه مغناطیسی زمین به وجود می آید. برخی دانشمندان معتقدند این ترک ها هرسال بین ۲۰ مارس تا ۲۳ سپتامبر به وجود می آیند.

ترک های مذکور حفاظ طبیعی زمین در برابر ذرات باردار را ضعیف می کنند. همچنین سیستم های جی پی اس و پروازهای تجاری را در برابر تندبادها قرار می دهند. از سوی دیگر این ترک ها سبب می شوند در قطب شمال نورهای خارق العاده ای در آسمان ظهور کند.

این نور در بخش هایی از اسکاتلند، شمال انگلیس و شمال آمریکا قابل مشاهده است.