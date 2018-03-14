تیزر آلبوم موسیقی فیلم «ایستاده در غبار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی این فیلم شامل ۲۰ قطعه است که بخش‌هایی از آنها در فیلم شنیده شده است.

با توجه به فضای «ایستاده در غبار»، سعی شده است که این قطعات یادآور موسیقی دهه ۵۰ و ۶۰ باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.

آلبوم موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار» نخستین آلبوم حبیب خزایی‌فر است. خزایی‌فر علاوه بر ساخت موسیقی مجموعه «آخرین روزهای زمستان»، موسیقی متن فیلم‌های «ماجرای نیمروز» و «لاتاری» را نیز در کارنامه دارد.

تیزر آلبوم موسیقی فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» توسط حسین جمشیدی‌گوهری ساخته شده است.